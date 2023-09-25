TÜBİTAK SAGE'de Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) yerleşkesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) yerleşkesi Yakıt, Patlayıcı ve Astar Tasarım Altyapısı'nda (YAPATA) bulunan kimyasal atık sahasında, atıkların geçici depolandığı kısımda 25.09.2023 Pazartesi günü 16.40 sularında ilk tespitlere göre kimyasal reaksiyon meydana gelmiştir. Çıkan yangında ilgili altyapıda bulunan bir çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi.

Açıklamada, "Çıkan küçük çaplı yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Olayla ilgili gerekli adli ve idari inceleme başlatılmıştır. Çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA