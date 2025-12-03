Haberler

Abd, 19 Ülkeden Yapılan Tüm Göçmenlik Başvurularını Durdurdu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle 19 Avrupa dışı ülkeden gelen göçmenlik başvurularını durdurdu. Yeni politika, bekleyen başvuruların yeniden incelemesini ve yasal göçte daha fazla denetim uygulanmasını öngörüyor.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ulusal güvenlik ve kamu güvenliğine ilişkin endişeleri gerekçe göstererek, 19 Avrupa dışı ülkeden yeşil kart ve ABD vatandaşlığı işlemleri dahil olmak üzere tüm göçmenlik başvurularını durdurduğunu duyurdu.

Karar, haziran ayında kısmi seyahat yasağı uygulanan Afganistan, Burma, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan, Yemen, Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela'yı kapsıyor.

Yeni politika, bekleyen başvuruların durdurulmasını ve listedeki ülkelerden gelen tüm göçmenlerin "ulusal güvenlik ve kamu güvenliği tehditlerinin tam olarak değerlendirilmesi için kapsamlı bir yeniden inceleme sürecinden, hatta gerekirse yeni bir mülakattan geçirilmesini" zorunlu kılıyor.

Yeni politikayı özetleyen resmi memorandumda, geçen hafta Washington'da Ulusal Muhafız üyelerine düzenlenen ve bir Afgan erkeğin şüpheli olarak tutuklandığı saldırı hatırlatıldı. Saldırıda, bir Ulusal Muhafız üyesi hayatını kaybetmiş, bir diğeri ise ağır yaralanmıştı.

Trump, son günlerde Somalililere yönelik söylemini de sertleştirmiş, onları "çöp" olarak nitelendirerek "Ülkemizde istemiyoruz" demişti.

Trump, ocak ayında yeniden göreve gelmesinden bu yana göçmenlik denetimini öncelik haline getirdi. ABD federal ajanlarını ülkenin büyük şehirlerine gönderdi ve ABD-Meksika sınırında sığınmacıları geri çevirdi. Trump yönetimi, ABD'de ikamet eden göçmenleri sınır dışı etme girişimlerini öne çıkardı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, "Ulusal Muhafız üyelerine yönelik saldırının ardından belirlenen yeni kısıtlamaların yoğunluğu, ulusal güvenliğin korunması çerçevesinde yasal göçe daha fazla odaklanılacağını ve bunun için eski Başkan Joe Biden'ın politikalarının suçlanacağını gösteriyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
