Trump, Washington'da 3 Haftada 700 Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındığını Açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da 3 hafta içinde 700'den fazla düzensiz göçmenin gözaltına alındığını duyurdu. Beyaz Saray, duruma ilişkin bir grafik paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da 3 hafta içinde 700'den fazlası düzensiz göçmen olan 1669 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, geçen ay kamu güvenliği acil durumu ilan ettiği Washington'da gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin Beyaz Saray tarafından hazırlanan grafiği paylaştı. Grafikte, federal düzeyde yönetilen Görev Gücü'nün 3 hafta içinde 1669 kişiyi gözaltına aldığı, bunlardan 709'unun yasa dışı göçmenler olduğu kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya