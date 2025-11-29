Trump, Venezuela Üzerindeki Hava Sahasını Kapatma Kararını Duyurdu

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela üzerindeki ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapalı olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, tüm havayollarına, pilotlara, uyuşturucu kaçakçılarına ve insan kaçakçılarına seslendi.

Trump açıklamasında, "Venezuela üzerindeki ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapalı olduğunu dikkate almanızı rica ediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.