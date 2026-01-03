Haberler

Trump, Venezuela operasyonunu izlediği sırada çekilen kareleri paylaştı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyonu üst düzey yetkililerle birlikte takip ettiği anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyonu, üst düzey yetkililerle birlikte takip ettiği sırada çekilen fotoğrafları paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
