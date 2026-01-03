Trump, Venezuela operasyonunu izlediği sırada çekilen kareleri paylaştı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyonu üst düzey yetkililerle birlikte takip ettiği anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya