Trump Venezuela İçin Askeri Seçenekleri Değerlendiriyor

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik askeri operasyon planlarını üst düzey danışmanlarından aldı ve karar aşamasına geldiğini açıkladı. Pentagon, bölgede askeri varlığını artırarak, önemli bir yığınak oluşturdu.

(ANKARA) – ABD medyasında bugün yer alan haberlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'ya yönelik askeri seçeneklere ilişkin bu hafta üst düzey danışmanlarından birden fazla brifing aldığı ve karar aşamasına geldiği belirtildi.

ABD merkezli CNN'e dört farklı kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'a, Venezuela içinde çeşitli hedeflere yönelik operasyon planlarının, üst düzey danışmanlar tarafından sunulduğunu aktardı.

Habere göre, çarşamba günü ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'nin de aralarında bulunduğu küçük bir ekip Trump'a sunum yaptı. Sonraki gün ise Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ulusal güvenlik yetkililerinin katıldığı daha geniş bir toplantı yapıldı. Trump ve ekibinin her iki toplantıda, hedef listelerini ve operasyonel seçenekleri detaylı biçimde incelediği belirtildi. Trump'a Venezuela'da askeri tesislere veya hükümet tesislerine hava saldırıları, uyuşturucu kaçakçılığı güzergahlarının hedef alınması ve hatta Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu doğrudan hedef alan daha geniş kapsamlı bir operasyon dahil olmak üzere çok sayıda seçenek sunuldu.

Pentagon öneceki dün bölgede askeri varlığını artırarak, "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında 15 binden fazla asker ve bir düzineden fazla savaş gemisini Karayipler'e konuşlandırmıştı.

Trump: "Bir nevi kararımı verdim"

ABD Başkanı, önceki gün başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yasa dışı göç ve uyuşturucu akışını azaltmaya yönelik adımların yanı sıra Venezuela'daki olası "yönetim değişikliği" konusunda da bir karara yaklaştığını belirtti. Trump, "Bir nevi kararımı verdim. Ne olduğunu söyleyemem ama bir nevi verdim" dedi.

Trump geçen ay CIA'ya Venezuela'da operasyon yürütme yetkisi verdiğini söylemişti. Ancak yönetim yetkilileri, Kongre üyelerine yaptıkları bilgilendirmede, Venezuela'daki kara hedeflerine saldırı düzenlemeyi hukuken destekleyecek bir gerekçe bulunmadığını ifade ediyor. Trump, ABD merkezli CBS'in "60 Minutes" programında Venezuela topraklarında doğrudan bir saldırı planlamadığını söylemişti. Ancak ABD Başkanı'nın bununla çelişen ifadeleri de bulunuyor.

Karayipler'de olağanüstü askeri yığınak

ABD donanmasının dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'u bölgeye göndermesiyle ABD'nin Karayipler'deki askeri yığınağı hızla büyüdü. Bölgede yaklaşık 15 bin Amerikan askerinin yanı sıra bir kruvazör, hava ve füze savunma komuta gemisi, amfibi çıkarma gemileri ve bir saldırı denizaltısı konuşlandırıldı. ABD ayrıca Porto Riko'ya 10 adet F-35 savaş uçağı gönderdi.

ABD medyasına değerlendirmelerde bulunan uzmanlar 1989 Panama işgalinden bu yana böyle bir askeri yığınağın görülmediğini belirtiyor. Venezuela ise karşılık olarak geniş ölçekli bir askeri seferberlik başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA / Dünya
