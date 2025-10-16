Trump, Venezuela'da CIA'ya Operasyon Yetkisi Verdi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da operasyon yapması adına CIA'ye yetki verdiğini açıkladı. Başkan Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, "evet yetki verdim ama detayları açıklamayacağım" dedi. Trump, yönetiminin Venezuela içinde kara saldırılarını araştırdığını söyledi.

Donald Trump, ilk olarak gizli CIA operasyonları hakkında daha fazla bilgi veremeyeceğini, ancak ülkedeki göçmen ve uyuşturucu akışı nedeniyle bu operasyonlara izin verdiğini söyledi. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Gerçekten iki nedenle yetki verdim. Birincisi, hapishanelerindekileri Amerika Birleşik Devletleri'ne boşalttılar. Sınırdan geldiler" dedi.

CIA'ye, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "ortadan kaldırma yetkisi" verilip verilmediği sorulduğunda Trump, "bunun cevaplaması için saçma bir soru olduğunu" söyledi. Trump, "Ama bence Venezuela baskıyı hissediyor. Bence diğer birçok ülke de baskıyı hissediyor. Başka insanların, sizin tabirinizle, en kötülerini bırakması yüzünden bu ülkenin, bizim ülkemizin mahvolmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Venezuela'dan kınama

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, açıklamaların ardından Trump'ı kınayarak, operasyonların, Venezuela'ya karşı bir "saldırganlık, tehdit ve taciz politikası teşkil ettiğini" belirtti.

Yapılan açıklamada, "Venezuela Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın, Venezuela'nın barış ve istikrarına karşı hareket etmek amacıyla operasyonlara izin verdiğini kamuoyuna itiraf ettiği ölçüsüz açıklamalarını reddetmektedir" denildi. Dışişleri Bakanlığı, "bu şikayeti Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ve Genel Sekreteri'ne taşıyacağını" bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, "Aynı şekilde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın açıklaması, Venezuelalı ve Latin Amerikalı göçmenleri damgalamayı amaçlamakta, yabancı düşmanı ve tehlikeli bir söylemi beslemektedir" ifadelerine yer verildi.

Karayip'te ABD saldırıları devam ediyor

Donald Trump, "uyuşturucu kartellerine karşı operasyonlarında sıradaki adımın ne olduğu ve karadan saldırıların düşünülüp düşünülmediği" sorulduğunda konuyu incelediklerini belirterek, "Size tam olarak ne olduğunu söylemek istemem ama şu anda karayı kesinlikle değerlendiriyoruz, çünkü denizi çok iyi bir şekilde kontrol altına aldık" dedi.

14 Ekim Salı günü Savaş Bakanı Pete Hegseth, Venezuela'dan geldiği iddia edilen bir uyuşturucu teknesine yönelik başka bir ölümcül saldırının videosunu yayınladı. 2 Eylül'den bu yana Trump, Karayip Denizi'nde, yönetimin ABD'ye uyuşturucu taşındığını iddia ettiği en az beş tekneye askeri saldırı emri vermişti.