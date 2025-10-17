Trump ve Zelenskiy Beyaz Saray'da Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlıyor. Rusya-Ukrayna Savaş ile ilgili açıklamada bulunan Trump, savaşın bitmesini istediklerini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de savaşı bitirmeyi istediğini söyleyen Trump, Putin'in zaman kazanmaya çalışma ihtimalinden endişe duyduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Vladimir Putin'in barışa hazır olmadığını vurgulayarak, Trump'ın savaşın bitmesi için yardımcı olabileceğini dile getirdi. Trump'ın, Orta Doğu'da ateşkes sağlamayı başarabildiğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zorla müzakere masasına oturtmalıyız. Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile neye ihtiyacımız olacağını konuşacağız" ifadelerini kullandı.