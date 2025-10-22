Haberler

Trump ve Putin'in Yüz Yüze Görüşmesi İptal Edildi

Beyaz Saray, Trump ve Putin'in Ukrayna üzerindeki yüz yüze görüşmesinin 'yakında gerçekleşmeyeceğini' duyurdu. Trump, boşa harcanacak bir toplantı istemediğini belirtirken, Rusya'nın istekleri nedeniyle Amerika'nın görüşmeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşa ilişkin yüz yüze görüşmesinin "yakında gerçekleşmeyeceğini" duyurdu.

Ardından Trump konuyla ilgili sorulara yanıt verirken, "boşa harcanan bir toplantı" istemediğini söyledi ancak önümüzdeki günlerde her şeyin değişebileceğini ekleyerek yeni gelişmelere kapıyı açık tuttu.

ABD Başkanı'na göre Moskova'nın mevcut cephe hattında ateşkesi reddetmesi, uzlaşılamayan temel konu olarak öne çıkıyor.

Trump ve Putin'in ileriki haftalarda Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya gelebileceği duyurulmuştu.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre ABD ve Moskova'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasına ilişkin sunduğu öneriler arasındaki farklar belirginleşti.

Ağustos'ta Alaska'da bir araya gelen Trump ve Putin, buradan somut bir sonuç elde edemeden ayrılmıştı.

Beyaz Saray'ın Budapeşte'de yeniden yüz yüze görüşme planlarını rafa kaldırmasında, Alaska'daki sonuçsuz zirveye benzer bir senaryodan kaçınmak istediği rol oynamışa benziyor.

Reuters'a konuşan Avrupalı bir kıdemli diplomat, "Tahminimce Ruslar çok fazla şey isteyince Amerikalılar Trump'ın Budapeşte'den bir anlaşma elde edemeyeceğine kanaat getirdi" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un aynı doğrultuda bir araya gelmesi bekleniyordu ancak Beyaz Saray'a göre ikili "yapıcı" bir telefon görüşmesi yaptı ve toplantıya gerek duyulmadı.

Pazartesi günü Trump, Kiev ve Avrupa liderlerinin de arka çıktığı bir ateşkes planını masaya sürmüştü. Buna göre mevcut cephe hattındaki çatışmaların durdurulması öngörülüyordu.

Rusya ise mevcut çatışma hattında ateşkes ilan edilmesi önerisini geri çeviriyor. Lavrov'a göre mevcut cephe hattındaki ateşkes geçici bir anlam taşıyabilir ve Moskova, yalnızca "uzun erimli, sürdürülebilir bir barışla" ilgileniyor.

Rusya'nın talebi, Ukrayna'nın doğusunda Moskova'nın hak iddia ettiği bölgelerden Ukrayna birliklerinin tamamen çekilmesi.

Lavrov Donbas bölgesinde Rus egemenliğinin tanınması ve Ukrayna'nın silahsızlandırılması gibi talepleri hatırlatarak, "çatışmanın temellerine inilmesi gerektiğini" ileri sürdü.

Avrupalı liderler ise Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte Salı günü bir açıklama yaparak, Ukrayna'da barış görüşmelerinin "mevcut cephe hattında ateşkesle" başlaması gerektiğini savundu ve Rusya'yı barışla ilgili "ciddi olmamakla" suçladı.

Zelenskiy, Rusya'nın "dikkate alacağı" tek gelişmenin, Ukrayna'ya uzun menzilli silahların sevk edilmesi olduğunu savundu.

Trump Ukrayna lideri Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlamadan bir gün önce Putin ile telefonda görüşerek Budapeşte zirvesini konuşmuştu.

Bazı kaynaklar Trump'ın Zelenskiy'i Donbas olarak bilinen Donetsk ve Lugansk' bölgelerinde geniş topraklardan vazgeçmeye zorladığını dile getiriyor.

Zelenskiy ise bu bölgelerin daha sonra Rusya tarafından yeni saldırılar için kullanılabileceğini savunarak bu konunun tartışmaya kapalı olduğunu söylüyor.

Öte yandan Trump'ın Rusya'ya karşı tutumu, Vladimir Putin'in Kiev ile ateşkes anlaşmasına yanaşmaması nedeniyle son aylarda sertleşti.

ABD Başkanı, Rusya ile anlaşmaya varılamazsa ülkesinin Tomahawk füzelerini gönderebileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Yuriy Uşakov, Putin'in telefon görüşmesinde Trump'a Tomahawk seyir füzeleri tedariğinin barış sürecine ve iki ülkenin ilişkilerine zarar vereceğini söylediğini aktardı.

Tomahawk füzelerinin menzili 2.500 km. Tedarik edilmesi durumunda, potansiyel olarak Moskova'yı Ukrayna'nın menziline sokuyor.

BBC
