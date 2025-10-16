Trump ve Putin Görüşmesi İle Gündem Yoğunlaşıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği duyuruldu.
ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın yarınki Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmesinden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya