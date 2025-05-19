Trump ve Putin'den Ukrayna İçin Ateşkes Mesajı

Trump ve Putin'den Ukrayna İçin Ateşkes Mesajı
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ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki saat süren telefon görüşmesinde Ukrayna ile ateşkes olasılığı üzerine konuştu. Putin, Rusya'nın barış görüşmeleri için hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile anlaşmaya varıldığı takdirde ateşkes mümkün" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 saatten uzun süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Putin, Rusya'nın Ukrayna ile ateşkes de dahil olmak üzere bir mutabakat üzerinde çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Görüşmenin çok bilgilendirici ve faydalı olduğunu kaydeden Putin, "Rusya gelecekteki barış görüşmeleri için Kiev ile bir memorandum üzerinde çalışmaya hazır. Ukrayna ile anlaşmaya varıldığı takdirde ateşkes mümkün. Genel olarak doğru yoldayız, Rusya ve Ukrayna her iki tarafa da uygun tavizler bulmalı. Krizin kökeninde yatan etkenler ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

Moskova ve Kiev görüşmelerine verdiği destek için Trump'a teşekkür eden Putin, "Ukrayna ile İstanbul'daki temaslar tarafların doğru yönde ilerlediğini gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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