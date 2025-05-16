Trump ve Putin Arasında Görüşme Beklentisi Artıyor

( ANKARA ) — ABD Başkanı Donald Trump'ın terörle mücadele başdanışmanı Sebastian Gorka, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşmenin çok yakında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

ABD merkezli Politico gazetesi tarafından düzenlenen uluslararası güvenlik konferansında konuşan Gorka, "Anlaşmalarda zamanlama her şeydir. Uygun zaman geldiğinde Başkan (Trump), Putin'le aynı odada olacaktır. Ama benim beklentim, bu görüşmenin çok yakında yapılacağı yönünde" dedi. "Çok yakında" ifadesiyle neyi kastettiği sorusuna Gorka, detay vermekten kaçındı.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, perşembe günü Rusya merkezli TASS'a yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme planı bulunmadığını söyledi.

Trump'ın İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine katılıp katılmayacağı sorusuna ise bir Beyaz Saray yetkilisi, "Hayır, çünkü tüm tarafların bu konuda karar vermesi gerekiyor. Şu anda bir taraf eksik, değil mi? Dolayısıyla Trump'ın orada olmasının anlamı yok" yanıtını verdi.

Gorka, tüm tarafların inatçı tutumlardan kaçınması gerektiğini belirtti ve "Ama şundan emin olun, Ukrayna konusunda anlaşma metnine son imza atıldığında, bu anlaşmayı mühürleyen kişi Başkan Trump olacaktır" dedi. Rusya'nın kontrol altına aldığı topraklardan taviz verilip verilmeyeceğine yönelik bir soruya yanıt vermeyi reddeden Gorka, "Şunu söyleyeyim: Biz gerçek dünyada yaşıyoruz. Trump yönetimi gerçekliğin farkında. Önceliğimiz, ister Orta Doğu olsun ister Ukrayna, kan dökülmesini durdurmak. Diğer her şey, ancak bu sağlandıktan sonra gelir" diye konuştu.