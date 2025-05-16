Trump ve Putin Arasında Görüşme Beklentisi Artıyor

Trump ve Putin Arasında Görüşme Beklentisi Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın terörle mücadele başdanışmanı Sebastian Gorka, Trump ve Putin arasında çok yakında bir görüşme olabileceğini ifade etti. Ancak Kremlin, böyle bir planın olmadığını belirtti.

( ANKARA ) — ABD Başkanı Donald Trump'ın terörle mücadele başdanışmanı Sebastian Gorka, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşmenin çok yakında gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

ABD merkezli Politico gazetesi tarafından düzenlenen uluslararası güvenlik konferansında konuşan Gorka, "Anlaşmalarda zamanlama her şeydir. Uygun zaman geldiğinde Başkan (Trump), Putin'le aynı odada olacaktır. Ama benim beklentim, bu görüşmenin çok yakında yapılacağı yönünde" dedi. "Çok yakında" ifadesiyle neyi kastettiği sorusuna Gorka, detay vermekten kaçındı.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, perşembe günü Rusya merkezli TASS'a yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme planı bulunmadığını söyledi.

Trump'ın İstanbul'da düzenlenmesi planlanan Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine katılıp katılmayacağı sorusuna ise bir Beyaz Saray yetkilisi, "Hayır, çünkü tüm tarafların bu konuda karar vermesi gerekiyor. Şu anda bir taraf eksik, değil mi? Dolayısıyla Trump'ın orada olmasının anlamı yok" yanıtını verdi.

Gorka, tüm tarafların inatçı tutumlardan kaçınması gerektiğini belirtti ve "Ama şundan emin olun, Ukrayna konusunda anlaşma metnine son imza atıldığında, bu anlaşmayı mühürleyen kişi Başkan Trump olacaktır" dedi. Rusya'nın kontrol altına aldığı topraklardan taviz verilip verilmeyeceğine yönelik bir soruya yanıt vermeyi reddeden Gorka, "Şunu söyleyeyim: Biz gerçek dünyada yaşıyoruz. Trump yönetimi gerçekliğin farkında. Önceliğimiz, ister Orta Doğu olsun ister Ukrayna, kan dökülmesini durdurmak. Diğer her şey, ancak bu sağlandıktan sonra gelir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Dünya
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
Annesi kayıp zannedip arıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı

Annesi kayıp zannedip her yerde arıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

Zorunlu eğitimde yeni formüller! Bir kademe kısalabilir
Gözü kararttılar! Galatasaray, Osimhen'i takımda tutacak formülü buldu

Galatasaray'dan Osimhen'i takımda tutacak hamle
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.