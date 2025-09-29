Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Bir Araya Geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Trump'ın, Netanyahu'yu TSİ 18.00'de kabul etmesi bekleniyor. Beyaz Saray'ın takviminde, görüşmenin 2 saat planlandığı ve ortak basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.