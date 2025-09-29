Haberler

Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Bir Araya Geliyor

Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Bir Araya Geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul edecek. Görüşmenin 2 saat sürmesi ve ortak basın açıklaması yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Trump'ın, Netanyahu'yu TSİ 18.00'de kabul etmesi bekleniyor. Beyaz Saray'ın takviminde, görüşmenin 2 saat planlandığı ve ortak basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
