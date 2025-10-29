Haberler

Trump ve Lee Jae-myung Güney Kore'de Bir Araya Geldi

Trump ve Lee Jae-myung Güney Kore'de Bir Araya Geldi
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, APEC Liderler Zirvesi kapsamında Güney Kore'nin Gyeongju kentinde Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile bir araya geldi. Lee, barış çabaları nedeniyle Trump'a ülkenin en yüksek nişanı ve altın kraliyet tacı replikası hediye etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Güney Kore'nin Gyeongju kentinde, Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile görüştü. Trump, Lee tarafından Gyeongju Ulusal Müzesi'nde resmi törenle karşılandı.

Lee, Kore Yarımadası'nda barışı sağlama çabaları nedeniyle Trump'a ülkenin en yüksek nişanı olan Mugunghwa Büyük Nişanı ile eski Silla Krallığı'na ait altın kraliyet tacının replikasını hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
