Trump ve Harris İlk Münazarada Karşı Karşıya

Amerikalılar iki aydan kısa bir süre sonra yeni başkanlarını seçmek için sandık başına gidecek. Başkan adayları Donald Trump ve Kamala Harris ise Salı günü ilk kez bir münazarada karşı karşıya gelecek.

Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Trump ve Demokratların adayı mevcut Başkan Yardımcısı Harris hem ulusal çapta hem de anketlere göre seçmenlerin kararını henüz veremediği eyaletlerde sıkı bir yarış içerisinde.

ABC News’te yayımlanacak düello, iki adayı ilk defa karşı karşıya getirecek.

Ancak bu seçim yarışının ilk münazarası olmayacak. Trump, başkan adaylığından çekilmeden haftalar önce Haziran ayında mevcut Başkan Joe Biden ile karşı karşıya gelmişti.

Münazara ne zaman ve nerede?

Münazara 10 Eylül Salı günü yerel saatle 21.00'de (TSİ 04.00’te) başlayacak.

Yayın, Pennsylvania eyaletindeki Philadelphia şehrinde bulunan Ulusal Anayasa Merkezi'nde yapılacak ve Amerikan ABC kanalı tarafından yayımlanacak.

Etkinlik iki reklam arasıyla birlikte 90 dakika sürecek. Salonda izleyici olmayacak.

Yayın BBC News web sitesinden ve uygulamasından da yayımlanacak.

BBC yayınında Philadelphia ve Washington'da analistler ve muhabirler de yer alacak.

Kurallar ne?

Yayının moderatörlük görevini ABC World News Tonight sunucuları David Muir ve Linsey Davis üstlenecek.

Muir ve Davis iki adayın birbirinin sözünü kesmesiyle uğraşmayacak. Çünkü hangi aday konuşursa karşısındaki adayın mikrofonu kapalı olacak.

Trump ve Biden arasında bu yıl yapılan münazaranın kuralları da böyleydi.

Mikrofonların baştan sona açık olmasını destekleyen Harris, seçim kampanyasında, “mevcut formatın kendisiyle doğrudan konuşması konusunda Donald Trump’a koruma sağladığını” söylemişti.

Münazarada son sözü Trump söyleyecek. Harris televizyon ekranının sağında görünmeyi tercih etti.

Hiçbir konu ya da soru adaylarla ya da kampanya ekipleriyle önceden paylaşılmayacak. Adayların sahneye hiçbir aksesuar ya da önceden yazılmış notlarla çıkılmasına da izin verilmeyecek.

Her iki aday da sahnede sadece kalem, not defteri ve su şişesi bulundurabilecek. İki isim de reklam aralarında kampanya ekipleriyle konuşamayacak.

Trump'ın 2016'da Hillary Clinton'a karşı yaptığı gibi, her iki adayın da kürsülerinden ayrılmalarına izin verilmeyecek.

Nelere dikkat etmek gerekir?

Başkanlık münazaraları, seçim kampanyalarında yarışı yeniden şekillendirebilecek, riski yüksek dönüm noktaları. Bu Biden'ın adaylığını sonlandırmasına yol açan münazara performansında da görüldü.

Söz konusu münazaralara ait klipler ve ses kayıtları kampanyalarının devamı için önemli bir fırsat yaratıyor.

Bu durum, özellikle de şu ana kadar kampanyasında büyük ölçüde kağıt üzerinde giden Kamala Harris için önemli olacak.

Siena College’ın New York Times için yaptığı ve Pazar günü yayımlanan yeni kamuoyu anketi, birçok seçmenin Kamala Harris'in kim olduğunu ve neyi savunduğunu henüz çözemediğini gösteriyor.

Harris ve Trump arasındaki yarış, hem ülke genelinde hem de sonucu belirleyecek olan bıçaksırtı eyaletlerde son derece yakın seyrediyor.

Adaylar nasıl hazırlanıyor?

New York Times'a göre Harris münazaraya, Washington'da avukat Karen Dunn ile çalışarak hazırlanıyor. Harris, Dunn'ın yaklaşık yirmi yıldır Demokrat siyasetçilere münazaralar için plan yapmalarında yardımcı olduğunu söylüyor.

New York Times’e konuşan 2016’daki seçimde Demokrat aday Hillary Clinton, teknoloji şirketlerini mahkemelerde sıklıkla temsil eden Dunn'ın “sevgi dolu ama sert bir biçimde” ile çalıştığını söyledi.

Clinton, “'Bu işe yaramayacak' demekten korkmuyor. Ama aynı zamanda cesaret de veriyor” dedi.

Clinton’ın eski bir danışmanı Philippe Reines'in, Harris’in münazara için yaptığı çalışmalarda Trump'ın yerine geçtiği bildiriliyor.

Trump’ın ekibi ise eski başkanın kısmen seçmenlerle konuşmaya odaklanan farklı bir yaklaşım benimsediğini söylüyor. BBC’ye konuşan bir danışmanı, Trump'ın münazara performansı için “tiyatralliğini” geliştirmek için de çalıştığını söyledi.

2020 önseçim tartışmalarında Harris ile karşı karşıya gelen eski bir Demokrat kongre üyesi olan Tulsi Gabbard ve Florida Cumhuriyetçi kongre üyesi Matt Gaetz, bu münazara öncesinde Trump’ın önemli danışmanları arasında yer alıyor.