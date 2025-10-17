Trump, Ukrayna'ya Tomahawk Füzeleri Hakkında İki Arada Bir Derede

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bugün Beyaz Saray'da görüşmeye hazırlanırken, Tomahawk füzeleri için olumsuz sinyaller verdi. Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, füzeler için "ülkemizin kaynaklarını tüketemeyiz, bizim de ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, Putin ile yakında görüşeceğini duyurdu.

Donald Trump, son günlerde, Putin'in "böyle bir hamlenin ABD-Rusya ilişkilerini daha da gereceği" uyarısına rağmen, "Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzeleri satma fikrine sıcak baktığını ve gerekirse verebileceklerini" söylemişti. Ancak Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Trump, yaklaşık bin 600 kilometre menzile sahip füzelerin Ukrayna'ya verilmesi ihtimalini neredeyse ortadan kaldırdı.

"Bu fikri Putin'e sordum ve hiç beğenmedi"

Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısı esnasında gelen soruya ithafen "Putin'e 'Ukrayna'ya birkaç bin Tomahawk vermeme itirazınız olur mu?' dedim. Aynen bu şekilde söyledim. Hoşuna gitmedi. Gerçekten hoşuna gitmedi" dedi. Ardından gülerek "Bence bazen biraz esprili olmak gerekir" diye ekledi. Trump "Tomahawk'lara Amerika Birleşik Devletleri olarak bizim de ihtiyacımız var. Çok sayıda var ama sonuçta onlara ihtiyacımız var. Yani ülkemizin kaynaklarını tüketemeyiz" şeklinde konuştu.

Stratejik füzeler ve Putin'in uyarısı

Zelenski, Ukrayna kuvvetlerinin Rus topraklarına saldırarak kilit askeri bölgeleri, enerji tesislerini ve kritik öneme sahip altyapıyı hedef almasına olanak tanıyacak bu silahları talep etmişti. Zelenski, "bu tür saldırıların Putin'i, Trump'ın savaşı sona erdirmek için doğrudan müzakere çağrılarını daha ciddiye almaya zorlayacağını" savunuyordu.

Ancak Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov'a göre Putin, görüşme sırasında Trump'ı, Kiev'e Tomahawk tedarik etmenin "savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceği, ancak ülkeler arasındaki ilişkilere önemli ölçüde zarar vereceği" konusunda uyardı. Bu görüşme, Trump'ın bu yılın başında göreve dönmesinden bu yana Trump ve Zelenski arasındaki dördüncü, bir aydan kısa bir süre içinde ise ikinci yüz yüze görüşme olacak.

Budapeşte'de Trump ve Putin zirvesi ihtimali

Trump, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, "savaşı sona erdirmenin yollarını görüşmek üzere yakında Rus liderle Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğini" duyurdu.

İkili ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dahil olmak üzere üst düzey yardımcılarının önümüzdeki hafta yeri henüz belirtilmeyen bir yerde buluşması konusunda anlaştı.