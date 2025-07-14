Trump, Ukrayna'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri Gönderecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri göndereceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere açıklama yaptı. Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri gönderip göndermeyeceklerine ilişkin soruya, "Henüz sayısı kesinleşmedi, biraz göndereceğiz çünkü korunmaya ihtiyaçları var. Avrupa Birliği ödeyecek. Biz hiçbir şey ödemeyeceğiz ama göndereceğiz. Bu, bizim için iş olacak. Onlara, çok ihtiyaçları olan Patriotları göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Putin'in söylediklerinin arkasında biri olduğunu sanırdım. Çok güzel konuşuyor ancak sonra gece insanları bombalıyor. Bu hoşumuza gitmiyor" dedi.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar duyurup duyurmayacağına ilişkin soruya ise Trump, "Ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.