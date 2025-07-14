Trump, Ukrayna'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri Gönderecek

Trump, Ukrayna'ya Patriot Hava Savunma Sistemleri Gönderecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri göndereceklerini açıkladı. Avrupa Birliği'nin ödeyeceğini belirtirken, Putin'e yönelik eleştirilerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri göndereceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere açıklama yaptı. Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri gönderip göndermeyeceklerine ilişkin soruya, "Henüz sayısı kesinleşmedi, biraz göndereceğiz çünkü korunmaya ihtiyaçları var. Avrupa Birliği ödeyecek. Biz hiçbir şey ödemeyeceğiz ama göndereceğiz. Bu, bizim için iş olacak. Onlara, çok ihtiyaçları olan Patriotları göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Putin'in söylediklerinin arkasında biri olduğunu sanırdım. Çok güzel konuşuyor ancak sonra gece insanları bombalıyor. Bu hoşumuza gitmiyor" dedi.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar duyurup duyurmayacağına ilişkin soruya ise Trump, "Ne olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

Kuzey Kore liderinden tüm dünyayı tedirgin edecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu

Finalde skandal! Luis Enrique, Joao Pedro'ya vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.