Trump, Ukrayna'ya Askeri Yardımı Durdurdu

ABD'li yetkililer Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma talimatı verdiğini açıkladı. Karar, Trump'ın Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da kameraların önünde yaşadığı tartışmanın ardından alındı.

ABD'li yetkililer, Ukrayna'ya askeri yardımın Rusya'yla savaşa çözüme katkı sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi için gözden geçirileceğini belirtti.

Trump, karardan hemen önce Zelenskiy'ye kamuoyu önünde yönelttiği eleştirileri sürdürmüş ve barış anlaşmasını desteklemediği sürece Ukrayna liderinin uzun süre görevinde kalamayacağını söylemişti. ABD şu ana dek Ukrayna'ya en büyük askeri desteği veren ülke ve hava savunma da dahil kritik yardımlarda bulunuyordu.

Trump son olarak ülkesinin Volodimir Zelenskiy'ye "daha fazla tahammülü kalmadığını" söyleyerek, Ukrayna Devlet Başkanını barış müzakerelerini engellemekle suçladı.

Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Amerika'nın çok fazla tahammülü kalmadı. Bu adam (Zelenskiy) Amerika'nın desteği olduğu sürece barış istemiyor" dedi.

Beyaz Saray'da Zelenskiy ile yaptığı gergin görüşmenin ardından Pazartesi günü basın toplantısında konuşan Trump, Ukrayna'ya askeri yardımı askıya almayı henüz "konuşmadığını" söylemiş ve "ne olacağını göreceğiz" demişti.

Trump ayrıca Zelenskiy'nin "daha minnettar olması" gerektiğini belirtti.

Trump, Ukrayna liderinin savaşın sona ermesinin "çok çok uzak" olduğu konusundaki beyanları için de "haklı çıkmasa iyi olur" diye de ekledi.

Başkan Trump, barış için herhangi bir anlaşmaya Rusya ve Ukrayna ile varılması, Avrupa ve ABD'nin de "onay ve rızasının" alınması gerektiğini söyledi.

"Belki de birileri anlaşma yapmak istemiyordur" diye devam eden Trump, bu durumda [görevde] "çok uzun olmayacaklarını" ifade etti.

Trump'ın paylaşımı ardından Zelenskiy de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin "bu savaşı sona erdirmek" için "esaslı" bir diplomasi oluşturmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Barışa yönelik diğer adımların "yakında geleceğini" ve Ukraynalıların barış istediğini belirten Zelenskiy, "Savaşı durdurmamız ve güvenliği garanti altına almamız gerekiyor. Amerika ve Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD'nin desteğini umuyoruz. Bir an önce barışa ihtiyaç var." dedi.