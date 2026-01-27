Haberler

Trump: Suriye Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi ve görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştüğünü açıklayan Trump, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
