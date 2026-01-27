ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştüğünü açıklayan Trump, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz" ifadelerini kullandı.