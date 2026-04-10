Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'da gerçekleştirilecek müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamalarda gemilere mühimmat yüklendiğini ve anlaşma sağlanmazsa bu silahların etkili bir şekilde kullanılacağı uyarısında bulundu.

Abd Başkanı Donald Trump, "Gemilere en iyi mühimmat ve silahları yüklüyoruz. Eğer anlaşma olmazsa onları kullanacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilecek müzakerelere ilişkin Amerikan basınına açıklama yaptı. Gemilere en iyi mühimmat ve silahları yüklediklerini belirten Trump, "Eğer anlaşma olmazsa onları kullanacağız. Onları etkili bir şekilde kullanacağız. Karşımızda doğruyu söyleyip söylemediklerini bilmediğimiz insanlar var. Yüzümüze karşı tüm nükleer silahlardan arınacaklarını söylüyorlar. Sonra da basına, 'Hayır, (uranyum) zenginleştirmek istiyoruz' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump, daha sonra sanal medya hesabından ise "İranlılar, uluslararası su yollarını kullanarak dünyaya kısa süreli şantaj yapmaktan başka ellerinde hiçbir koz olmadığını fark etmemiş gibi görünüyor. Bugün hayatta olmalarının tek nedeni müzakere etmeleri" paylaşımında bulundu.

