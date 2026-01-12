Haberler

Trump, Kendisini "Venezuela Vekil Devlet Başkanı" İlan Etti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, kendisini 'Venezuela Vekil Devlet Başkanı' olarak tanıtan bir görsel paylaştı. Görselde görev süresinin Ocak 2026'da başladığı vurgulanıyor.

