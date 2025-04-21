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Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya Ticaret Vaadi

Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya Ticaret Vaadi
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşma yapılması durumunda iki ülkenin ABD ile büyük ticaret yaparak servet kazanacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'ya bir anlaşmaya varmaları durumunda 'büyük ticaret' yapma vaadinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, Paskalya Bayramı dolayısıyla geçici ateşkes uygulayan Rusya ve Ukrayna arasında anlaşma yapılmasını teşvik eden bir paylaşımda bulundu. Trump mesajında, "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar. İkisi de sonrasında ABD ile büyük ticaret yapmaya başlayacak ve bir servet kazanacak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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