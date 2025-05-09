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Trump'tan Rusya ve Ukrayna İçin 30 Günlük Ateşkes Çağrısı

Trump'tan Rusya ve Ukrayna İçin 30 Günlük Ateşkes Çağrısı
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısında bulundu. Trump, ateşkes sağlanması halinde müzakerelere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük 'koşulsuz ateşkes' çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirtti. ABD'nin, ideal olarak 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısında bulunduğunu vurgulayan Trump, kabul edilebilir bir ateşkes olması halinde Rusya ve Ukrayna'nın müzakerelere 'saygı duymaktan sorumlu tutulacağını' bildirdi.

Aeşkese saygı duyulmazsa ABD ve ortaklarının daha geniş yaptırımlar uygulayacağını kaydeden Trump, ateşkesin, barış anlaşması yönünde bir adım olması gerektiğini ve tüm bunların 'kısa süre içinde' yapılabileceğini savundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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