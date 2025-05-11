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Trump'tan Rusya ve Ukrayna Açıklaması: 'Potansiyel Olarak Harika Bir Gün'

Trump'tan Rusya ve Ukrayna Açıklaması: 'Potansiyel Olarak Harika Bir Gün'
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin İstanbul'da yeniden başlamasıyla ilgili umut verici açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün. Yepyeni ve çok daha iyi bir dünya olacak. Bunun gerçekleşmesini sağlamak için her iki tarafla da çalışmaya devam edeceğim. ABD bunun yerine yeniden İnşa ve ticarete odaklanmak istiyor. Önümüzde büyük bir hafta var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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