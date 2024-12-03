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Trump'tan Rehineler İçin Cehennem Açıklaması

Trump'tan Rehineler İçin Cehennem Açıklaması
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Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin 20 Ocak'ta serbest bırakılmaması durumunda sorumlulara cehennem yaşatacağını belirtti. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, savaşın sona ermesi için Hamas'ın şartlarını kabul etmeyeceğini ifade etti.

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'nde tutulan rehineler, 20 Ocak'ta göreve başlamasından önce serbest bırakılmazsa, sorumlulara cehennemi yaşatacağını söyledi.

İsrail'in verilerine göre Hamas militanları, geçen yıl 7 Ekim'de düzenledikleri saldırıda aralarında çifte İsrail ve ABD vatandaşlarının da bulunduğu 250'den fazla kişiyi kaçırdı.

Temas kurulamayan 101 yabancı ve İsrailli rehinenin hala hayatta olduğuna inanılıyor.

Kasım ayındaki seçimlerden sonra bu konudaki en net açıklamasını yapah Trump, sosayal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Rehineler 20 Ocak'ta, ben gururla ABD Başkanlığı görevini devralacağım tadrihten önce serbest bırakılmazsa Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu katliamları yapanlara CEHENNEM YAŞATACAĞIM"

Trump ayrıca "Sorumlular, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun ve hikayelerle dolu tarihindeki herkesten daha büyük bir darbe yiyecek" diye de ekledi.

Hamas, kalan rehinelerin serbest kalması için savaşın durmasını ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen geri çekilmesini talep ediyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, savaşın Hamas yok edilene ve artık İsrail'e herhangi bir tehdit oluşturmayana dek süreceğini söylemişti.

Hamas, 14 aydır devam eden İsrail saldırıları sırasında 33 rehinenin öldüğünü açıkladı, ancak milliyetleri konusunda bilgi vermedi.

İsrail, 1200 vatandaşının da öldürüldüğü 7 Ekim saldırısından sonra Gazze'de giriştiği saldırılarda Gazzeli yetkililere göre 44 binden fazla kişi öldü ve bölge nüfusunun büyük kısmı evlerini kaybetti. Bölgenin büyük bir kesimi de harabeye dönüştü.

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