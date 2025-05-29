Trump'tan Putin'e Uyarı: Bizi Oyalama

Trump'tan Putin'e Uyarı: Bizi Oyalama
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ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'i ateşkes müzakereleri sırasında uyararak, kendilerini oyalamaması gerektiğini belirtti. Ukrayna'daki durumu büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'i ateşkes müzakerelerine ilişkin uyararak, "Bizi oyalama" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerle bir araya geldi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'i ateşkes müzakerelerine ilişkin uyararak, "Putin bizi oyalama. Eğer bizi oyalıyorsa daha farklı şekilde karşılık veririz. Birkaç hafta içinde bizi oylayıp oyalamadığını söyleyeceğim" dedi.

Trump, Ukrayna'da yaşananların büyük hayal kırıklığı olduğunu da ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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