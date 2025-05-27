Trump'tan Putin'e Sert Eleştiriler: 'Tamamen Delilik'

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı gerçekleştirmesini "tam anlamıyla delilik" olarak nitelendirirken; bu gelişmenin ardından ABD basını, Moskova'ya karşı "yeni yaptırımların değerlendirilebileceğini" öne sürdü.

Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Putin'e yönelik, "Putin'e bir şey oldu. Tamamen deliye dönmüş durumda. Onun ne sorunu olduğunu bilmiyorum. Ona ne oldu böyle? Değil mi? Çok insan öldürüyor. Bundan memnun değilim. Her zaman söyledim; o sadece Ukrayna'nın bir kısmını değil, tamamını istiyor ve belki de bu doğru çıkıyor. Ama eğer bunu yaparsa, bu Rusya'nın çöküşüne yol açacak" ifadesini kullandı. Trump'ın son sözleri, ABD basınında, Rusya'ya yönelik "yeni yaptırım planlarına işaret edildiği" şeklinde yorumlandı.

Trump, ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi de eleştirerek, "Ukrayna lideri konuşma tarzıyla ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bu hoşuma gitmiyor ve bu durum artık sona ermeli" dedi.

Kremlin ise, Trump'ın Putin'e yönelik sözlerine yanıt olarak, ABD halkına ve Trump'a barış müzakerelerinin başlatılmasındaki yardımlarından ötürü müteşekkir olduklarını, ancak Trump ve diğerlerinin "fazla duygusal tepki vermiş" olabileceğini öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Bu çok kritik bir an ve elbette ki istisnasız herkesin duygusal olarak aşırı yüklendiği ve duygusal tepkiler verdiği bir dönem" dedi.

Kremlin, bu saldırıların yalnızca askeri hedeflere yönelik olduğunu ve bu operasyonların, Ukrayna'nın Rus sivil hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği ciddi saldırılara bir yanıt olduğunu savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, gece yaptığı video konuşmasında, Trump'ın eleştirilerine doğrudan yanıt vermedi. Ancak art arda gelen Rus saldırılarının Putin'in "siyasi tercihini" yansıttığını ve Kremlin'in savaşı bitirme niyetinde olmadığını ifade ederek, "Bunun askeri bir mantığı yok ama açıkça siyasi bir tercih, Putin'in tercihi, Rusya'nın tercihi, savaşa devam etme ve hayatları yok etme tercihi" dedi.

Zelenski, üç gece boyunca kullanılan 900'den fazla drone ve füzeyle yapılan saldırıların Rusya'nın "diplomasiyle oyun oynadığını" gösterdiğini belirterek, Rusya'nın "askeri kapasitesini sınırlamak için yapılabilecek her şeyle, tam kapsamlı baskıyı" hak ettiğini söyledi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, son gece gerçekleştirilen Rus saldırısının beş farklı noktayı hedef aldığını açıkladı, ancak detay vermeyerek askeri zararların söz konusu olabileceğini ima etti. Yetkililerin açıklamasına göre, bir askeri hava üssün olduğu batıdaki Khmelnytskyi bölgesi, yedi seyir füzesi ve çok sayıda drone ile hedef alındı. Saldırılar sonucunda, konutlar ve sanayi tesisleri zarar gördü. Karadeniz kıyısındaki Odesa bölgesinde ise 14 yaşında bir erkek çocuğunun yaralandığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı da saldırının Khmelnytskyi bölgesindeki Starokostiantyniv hava üssünü hedef aldığını doğruladı.

Rusya'nın hafta sonu gerçekleştirdiği hava saldırılarında, en az 367 drone ve füze kullanarak Ukrayna'nın çok sayıdaki şehirlerini vurdu. Ukrayna yetkililerine göre, saldırıda aralarında üç çocuğun da olduğu en az 12 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna da misilleme olarak Rusya'ya karşı drone saldırıları düzenlerken; bunlar arasında Moskova'yı hedef alan ve şehrin havaalanlarının kısa süreliğine kapanmasına neden olan saldırılar da vardı.