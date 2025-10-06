Haberler

Trump'tan Orta ve Ağır Hizmet Kamyonlarına Yüzde 25 Gümrük Vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Kasım'dan itibaren diğer ülkelerden ABD'ye gelen tüm orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak" ifadelerini kullandı.

