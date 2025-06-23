Trump'tan İran Rejimine Değişim Çağrısı

Trump'tan İran Rejimine Değişim Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran rejimiyle ilgili yaptığı açıklamada, mevcut yönetimin İran'ı yeniden büyük yapmadığı takdirde bir rejim değişikliğinin gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, İran'a yapılan hava saldırılarının başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Mevcut İran rejimi, İran'ı tekrar büyük yapmıyorsa neden bir rejim değişikliği olmasın?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, İran'daki yönetimle ilgili açıklamada bulundu. Trump, "Rejim değişikliği, terimini kullanmak politik olarak doğru değil, fakat mevcut İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapmıyorsa neden bir rejim değişikliği olmasın? İran'ı yeniden büyük yapalım (MIGA!!!)" ifadelerini kullandı.

Diğer bir paylaşımda ise ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısında nükleer tesislere verilen hasarın 'muazzam' olduğunu kaydeden Trump, "Vuruşlar sert ve isabetliydi. Ordumuz büyük bir beceri gösterdi" dedi.

Trump ayrıca, İran'a düzenlenen hava saldırısında görev alan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'ye güvenli şekilde indiğini aktararak, ABD'li pilotlara hitaben "İyi bir iş çıkardığınız için teşekkürler" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Otobüste çarşaflı kadına saldırdı: Defolun gidin bu ülkeden

Otobüste çarşaflı kadına saldırdı: Defolun gidin bu ülkeden
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
Şanlıurfaspor'da kaçan balık büyük! Tam 13 milyon euro

2. Lig ekibinde kaçan balık büyük! Tam 13 milyon euro
Milli yıldızlarımız FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na damga vurdu

Önce Kenan şimdi de Arda! Yıldızlarımız müthiş golleriyle şov yaptı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Şam'da kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu ülkede kiliseye bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
3 angus sevkiyat sırasında sırra kadem bastılar! Besicinin kaybı çok büyük

3 angus sevkiyat sırasında sırra kadem bastılar
1. Lig tarihine geçen transfer! İstanbul'a üniversite okumaya geldi, Feyenoord'a transfer oldu

İstanbul'a üniversite okumaya gelmişti, dünya devine transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.