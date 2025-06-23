Trump'tan İran Rejimine Değişim Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, "Mevcut İran rejimi, İran'ı tekrar büyük yapmıyorsa neden bir rejim değişikliği olmasın?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, İran'daki yönetimle ilgili açıklamada bulundu. Trump, "Rejim değişikliği, terimini kullanmak politik olarak doğru değil, fakat mevcut İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapmıyorsa neden bir rejim değişikliği olmasın? İran'ı yeniden büyük yapalım (MIGA!!!)" ifadelerini kullandı.

Diğer bir paylaşımda ise ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısında nükleer tesislere verilen hasarın 'muazzam' olduğunu kaydeden Trump, "Vuruşlar sert ve isabetliydi. Ordumuz büyük bir beceri gösterdi" dedi.

Trump ayrıca, İran'a düzenlenen hava saldırısında görev alan B-2 bombardıman uçaklarının Missouri'ye güvenli şekilde indiğini aktararak, ABD'li pilotlara hitaben "İyi bir iş çıkardığınız için teşekkürler" açıklamasında bulundu.