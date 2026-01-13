Haberler

Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi

Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıkladı. Bu kararın 'kesin ve nihai' olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin, ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini duyurdu. Trump, kararının 'kesin ve nihai' olduğunu ifade etti.

