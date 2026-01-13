Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini duyurdu. Trump, kararının 'kesin ve nihai' olduğunu ifade etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya