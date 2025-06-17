Trump'tan İran'a Sert Uyarı: 'Sabrımız Tükeniyor, Koşulsuz Teslim Olun'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'a yönelik açıklamasında "Sabrımız tükeniyor. Koşulsuz teslim olun" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "İran semaları üzerinde artık tam ve kesin hakimiyetimiz var. İran'ın çok sayıda kaliteli hava izleme sistemleri ve diğer savunma ekipmanları bulunuyordu, ancak bunlar Amerikan yapımı teçhizatlarla karşılaştırılamaz" ifadelerini kullandı.

Trump, İran lideri Hamaney'e yönelik ise "Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. Kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik" açıklamasında bulundu.

Sivillere veya Amerikan askerlerine füze atılmasını istemediklerini vurgulayan Trump, "Sabrımız tükeniyor. Koşulsuz teslim olun" çağrısında bulundu.