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Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a Çatışma Sona Ersin Çağrısı

Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a Çatışma Sona Ersin Çağrısı
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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmanın sona ermesi için her iki ülkeyle de iyi ilişkiler kurduğunu ve durumu çözme umudunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın sona ermesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir törende Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, her iki ülke ile de çok iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, bu sorunun bir an önce çözülmesini umduğunu söyledi. Trump, "Bu korkunç bir durum. Benim pozisyonum her iki ülkeyle de iyi geçinmek. İki ülkeyi de çok iyi tanıyorum ve bu işi çözdüklerini görmek istiyorum. Çatışmanın durduğunu görmek istiyorum" dedi.

Trump, iki tarafın da karşılıklı olarak birbirine saldırı yaptığını vurgulayarak, "Bunun bittiğini görmek istiyorum. Yardım edebileceğim bir şey olursa elbette orada olacağım" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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