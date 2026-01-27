Haberler

Trump, Güney Kore'ye yönelik tarifeleri yüzde 25'e çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymaması nedeniyle tüm karşılıklı tarifeleri yüzde 25'e yükselttiğini duyurdu. Trump, ticaret birimlerinden hızlı hareket beklediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmasını yürürlüğe koymadığı için Güney Kore'ye uygulanan tüm karşılıklı tarifelerin yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ticaret anlaşmalarının ABD için çok önemli olduğunu bildirdi. Bu anlaşmaların her birinde üzerinde mutabık kalınan işlem doğrultusunda tarifeleri düşürmek için hızlı şekilde harekete geçtiklerini kaydeden Trump, ticaret ortaklarından da aynı yaklaşımı beklediklerini ancak Güney Kore Parlamentosu'nun ABD ile yaptığı anlaşmaya uymadığını belirtti.

Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile 30 Temmuz 2025'te 'büyük bir anlaşmaya' vardıklarını hatırlatarak, 29 Ekim 2025'te ülkede bulunduğu sırada bu şartları yeniden teyit ettiklerini aktardı. Trump, "Kore Parlamentosu, tarihi ticaret anlaşmamızı yürürlüğe koymadığı için ki bu onların takdirindedir, Güney Kore'ye yönelik otomobil, kereste, ilaç ve diğer tüm karşılıklı tarifeleri yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
