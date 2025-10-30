Haberler

Trump'tan Güney Kore'ye Nükleer Denizaltı Onayı

Trump'tan Güney Kore'ye Nükleer Denizaltı Onayı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'ye nükleer güçle çalışan denizaltı yapmaları için onay verdi. Güney Kore, ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti ve büyük miktarda enerji alımı da gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'ye nükleer güçle çalışan denizaltı yapmaları için onay verdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Güney Kore'nin gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini kaydeden Trump, ülkenin ABD'den büyük miktarda petrol ve doğal gaz alacağını da belirtti. Trump, "Zengin Güney Koreli şirketler ve iş insanlarının ülkemize yapacakları yatırımlar 600 milyar doları aşacak. Askeri ittifakımız her zamankinden daha güçlü ve bu nedenle, onlara şu anda sahip oldukları eski moda ve çok daha az çevik dizel motorlu denizaltılar yerine nükleer güçle çalışan denizaltı yapmaları için onay verdim. Güney Kore'nin harika Cumhurbaşkanı ile harika bir gezi oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
