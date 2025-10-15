Trump'tan Gazze'de Ateşkes Açıklaması: İkinci Aşama Başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşması ile ilgili, "İkinci aşama şimdi başlıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirdi. Hamas'ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını kaydeden Trump, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor" ifadesini kullandı.

Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin çok önemli bir dönüm noktası ve bölge için tarihi bir aşama olduğunu bildirdi. Hamas'ın silahlarını bırakacağı konusunda kendilerine söz verdiğini belirten Trump, "Eğer bırakmazlarsa, biz onları silahsızlandıracağız. Size nasıl yapacağımı açıklamak zorunda değilim ancak eğer silahlarını bırakmazlarsa, onları biz silahsızlandıracağız" diye konuştu.