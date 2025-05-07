Trump'tan Gazze Açıklaması: Önümüzdeki 24 Saat Önemli Olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili yaptığı açıklamada, "Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir yemin töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, Gazze ile ilgili son durum hakkındaki soruya, "Neler olduğunu göreceğiz. Şu anda Gazze hakkında çok şey konuşuluyor, bunu biliyorsunuz. Muhtemelen önümüzdeki 24 saat içinde neler olduğunu öğreneceksiniz" yanıtını verdi.