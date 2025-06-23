Trump'tan Barış Mesajı: 'Şimdi Barış Zamanı'

Trump'tan Barış Mesajı: 'Şimdi Barış Zamanı'
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Amerikan üslerine yönelik saldırılarına dair açıklamalarda bulundu. İran'ın sınırlı yanıtı sonrası barış çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'ın Amerikan üslerine saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, " İran, nükleer tesislerini yok etmemize çok zayıf bir yanıt verdi. İran'a bize önceden haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu sayede can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı. Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim. Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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