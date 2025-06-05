Trump'tan 12 Ülkeye Giriş Yasağı

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle 12 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı.

Bu ülkeler Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen.

Trump, Başkanlık Kararnamesi ile 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişlerine de kısmi kısıtlamalar getirdi.

Bu ülkeler; Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela.

Trump'ın kararnamesi, geçerli vize sahiplerini ve ABD'de daimi ikamet izni olanları edenleri kapsamıyor.

Alınan karar, 9 Haziran Pazartesi günü yürürlüğe girecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "sağduyulu kısıtlamaların "Amerikalıları tehlikeli yabancı aktörlerden koruyacağı" belirtildi.

Trump birinci başkanlık döneminde de benzer bir karar almış ve 2017'de imzaladığı Başkanlık Kararnamesi ile 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye seyahat etmelerini yasaklamıştı.

O dönem bu ülkeler İran, Irak, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen'di.