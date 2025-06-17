Trump, Tahran'ın Tahliyesini İstedi

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Herkes derhal Tahran'ı tahliye etmeli" dedi.

Bu çağrı, İsrailli yetkililerin gün içinde Tahran'ın kuzeydoğusundaki sivillere yönelik tahliye uyarısının ardından geldi.

Trump paylaşımında ayrıca, İran'ın son nükleer müzakerelerde kendisinin önerdiği anlaşmayı imzalaması gerektiğini yazdı.

"Basitçe söylemek gerekirse, İRAN'IN NÜKLEER SİLAHI OLAMAZ. Bunu defalarca söyledim! Herkes hemen Tahran'dan ayrılmalı!" dedi.

CNN'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Trump'ın Tahran'ın tahliye edilmesine yönelik paylaşımı, İran'a "derhal masaya otur" mesajı verme amacı taşıyor.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya paylaşımında, Trump'ın gerçekten diplomatik bir çözüm istiyorsa, "Washington'dan yapılacak tek bir telefonun Netanyahu'yu susturmaya yeteceğini" söyledi.

Ancak ABD'nin doğrudan çatışmaya dahil olması hâlinde "her türlü müzakere olasılığının yok olacağı" uyarısında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, X'te yaptığı paylaşımda, Ortadoğu'nun da dahil olduğu ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) sorumluluk alanına "ek askeri kapasite" gönderilmesi talimatı verdiğini duyurdu.

Açıklamasında, "ABD güçlerinin korunması birinci önceliğimizdir ve bu konuşlandırmalar bölgedeki savunma pozisyonumuzu güçlendirmeye yöneliktir" dedi.

ABD'li yetkililer, Washington'un İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmadığını açıkladı.

Trump her ne kadar Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırsa da, bu doğrudan bir askeri müdahale anlamına gelmiyor.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS, Konsey'in İsrail'in geçen haftaki saldırılarından bu yana sürekli teyakkuz hâlinde olduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bölgeye yapılan askerî sevkiyatın tamamen "savunma amaçlı" olduğunu yineledi.

İran medyası: Tahran'da birçok patlama

Reuters'a göre İran devlet medyası, başkent Tahran'da birkaç patlama ve yoğun hava savunma ateşi yaşandığını bildirdi.

İran'ın merkezindeki önemli nükleer tesisin bulunduğu Natanz kentinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.

Natanz, başkent Tahran'ın yaklaşık 225 km güneyinde yer alıyor. Burası İsrail'in son saldırıları kapsamında daha önce de hedef alınmıştı.

Çin'in İsrail'de bulunan büyükelçiliği de vatandaşlarına ülkeyi mümkün olabilen en kısa süre içerisinde tahliye etmelerini istedi.

Büyükelçiliğin WeChat üzerinden yaptığı açıklamada, " İsrail'deki Çin misyonu, Çin vatandaşlarına, kişisel güvenliklerini garanti edebilmeleri ön koşuluyla, kara sınır kapılarından mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmelerini hatırlatır" denildi.

Açıklamada, "Ürdün yönüne doğru yola çıkılması tavsiye edilir" ifadelerine yer verildi.

'10 milyon insan Tahran'ı nasıl tahliye edebilir?'

Ghoncheh Habibiazad – BBC Farsça Servisi

Tahran'dan kaçmaya çalışanların sayısı her geçen saat artıyor. Ancak trafik, son birkaç gündür olduğu gibi hâlâ felç durumda.

Tanıdığım bir aile, normalde 3 saat sürecek bir yolculuğu 14 saatte tamamlayarak Tahran'dan çıkabildi. "Şanslıyız" dediler. Aynı duyguyu birçok kişi paylaşıyor; kaçabilenler sevdiklerinin hâlâ şehirde olmasından endişe duyuyor.

Bu gece Tahran'dan çıkıp çıkmadıklarını sorduğum bir arkadaşım, "Yollar zaten kilit. Şu an çıkıp trafiğin içinde takılı kalmak mantıklı değil," dedi.

Dün İsrail Başbakanı Netanyahu, Tahran'ın bazı bölgelerindeki halktan tahliye olmalarını istedi. Bu gece de Trump, "Herkes tahliye edilmeli" dedi.

İranlıların mesajlaşma uygulamalarındaki grup sohbetleri tamamen politik sohbetlere ve hedef alınan bölgelerle ilgili bilgi paylaşımına dönüştü.

Şu an Tahran'da saat 04:30. Bazı insanlar hâlâ uyanık… ya da hiç uyuyamadı.

Bir oyun yayıncıları grubunda biri, "Hem fiziksel hem duygusal olarak çok yorgunum. Dört gecedir hiç uyumadım," dedi.

Bir diğeri ise "10 milyon insan Tahran'ı nasıl tahliye edebilir ki?" diye sordu.

Bu soru, grupta yanıtsız kaldı.