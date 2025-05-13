Trump, Suudi Arabistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'a ulaştı. Trump'ın burada Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesi ve Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan'a ulaştı.
ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya