Trump: Suriye'ye yaptırımları kaldırabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, "yeni bir başlangıç" yapması için Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğini söyledi.

12 Mayıs Pazartesi günü Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımları sorduğunu belirtti.

"Birçok kişi bana bunu sordu" diyen Trump yaptırımların Suriye'ye yeni bir başlangıç yapma fırsatı vermediğini ifade etti.

"Onlara yardım edebileceğimizi görmek istiyoruz" sözlerini ekledi.

Ocak 2025'te Avrupa Birliği (AB) de, Suriye'ye karşı 14 yıldır uygulanan yaptırımlardan bazılarını gevşetme kararı almıştı. İlk etapta enerji, havacılık ve finans alanındaki yaptırımların gevşetileceği açıklanmıştı.

Amacın Suriye ekonomisine ivme kazandırabilmek ve ülkenin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olabilmek olduğu ifade edilmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 12 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan "Suriye'nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine" değindi.

Öte yandan Fidan aynı gün Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da biraraya gelmişti.

İstanbul'a uçabilirim

Trump aynı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelere kendisinin de katılabileceğini söyledi.

"Perşembe nerede olacağımı bilmiyorum. Çok sayıda görüşmem var ama oraya uçmayı gerçekten düşünüyordum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderlerin 30 günlük ateşkesi kabul etme çağrısının ardından, Ukrayna'yı 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak "doğrudan görüşmelere" davet etmişti.

Trump bu görüşme için "Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak" sözlerini ekledi.