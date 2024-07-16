Trump, Suikast Girişiminden Sonra İlk Kez Topluluk Karşısına Çıktı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Cumartesi günü Pennsylvania Eyaleti'ndeki bir seçim mitinginde kendisine yönelik suikast girişiminden sonra ilk kez topluluk karşısına çıktı.

Wisconsin eyaletindeki Milwaukee'de toplanan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılan Trump, burada büyük bir coşkuyla karşılandı.

Suikast girişiminde kulağından yaralanan Trump'ın bandaj takması dikkat çekti. Salondaki yürüyüşü sırasında Cumhuriyetçi Parti üyeleri Trump'a sloganlarla destek verdi.

Trump burada bir konuşma yapmadı.

Eski ABD Başkanı'nın yeniden seçildiği durumda başkan yardımcısı olacak Ohio senatörü JD Vance, salonda Trump'a eşlik eden isimlerdendi.

Önceden Trump'a muhalefet eden bazı ünlülerin Kongre'de konuşmalar yaparak Trump'a desteklerini açıklamaları da dikkat çekti.

Bunlardan birisi olan model ve rapçi Amber Rose, "Medya bize Donald Trump'la ilgili yalan söyledi. Bunu biliyorum, çünkü ben de bu yalanlara uzun süre inandım" dedi ve Trump'ın "kibar, centilmen ve aynı zamanda komik birisi" olduğunu söyledi.

Sendikalar ağırlıklı olarak Demokrat Parti'ye destek verse de, Demokrat Parti adayı Joe Biden'dan desteğini çeken 1,3 milyon üyeli International Brotherhood of Teamsters sendikasının başkanı Sean O'Brien, Kongre'de konuşma yaptı.

Sendikanın "hiçbir partiye ait olmadığını" söyleyen O'Brien, Trump'a teşekkür ederek, hiçbir Cumhuriyetçi adayın kendilerini davet etmediğini söyledi.

O'Brien, "Trump yeni ve eleştirel sesler duymaktan korkmayan bir aday" dedi.

Eski ABD Başkanı Trump, Cumartesi günü Pennsylvania'daki mitingde konuşması sırasında silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Vance: Demokratlar Biden'ın sağlığı hakkında yalan söyledi

Trump'ın başkan yardımcısı adayı olarak açıkladığı Senatör JD Vance, Fox News kanalına verdiği mülakatta, Demokratların Biden'ın adaylığını çoktan geri çekmiş olmaları gerektiğini savundu.

Vance, Biden'ın sağlığı hakkında Demokratların yalan söylediğini ileri sürerek, ABD Başkanı'nın 'bunamayla karşı karşıya olduğunu' ve bunun yıllardır ortada olduğunu ileri sürdü.

Biden'dan 'adaylığa devam' mesajı

Öte yandan ABD Başkanı Biden NBC kanalıyla röportajında, başkanlık yarışına devam etmek konusunda fikrini değiştirmediğini kaydetti.

"Seçmenlerimi dinleyeceğim" diyen Biden, yaşının ilerlemiş olduğunu ancak Trump'tan "sadece üç yaş daha büyük olduğunu" söyledi.

Biden, "İnsanların, 'Tanrım, şimdi 81 yaşında, 83 ve 84 olduğunda ne olacak?" diye düşünmesini anlıyorum. Bu soruları sormak meşrudur" dedi.

Öte yandan Las Vegas'a seyahati öncesinde basına konuşan Biden, Trump'ın 'başkan yardımcısı adayı' olarak açıklanan Vance'in "Trump'ın kopyası olduğunu" dile getirdi.