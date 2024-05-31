Trump, Stormy Daniels davasında suçlu bulundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce, eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapma suçlamasıyla yargılandığı “sus payı” davasında suçlu bulundu.

Trump, bir suçtan hüküm giyen ilk ABD başkanı oldu.

New York'ta iki gün boyunca konuyu görüşen 12 üyeli jüri, Trump’ı kendisine atfedilen 34 suçlamanın tamamından oybirliği ile suçlu buldu.

Trump’ın alacağı cezanın açıklanacağı duruşma 11 Temmuz'da yapılacak.

Eski ABD Başkanı hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Ancak hukukçular para cezasının daha olası bir sonuç olduğunu söylüyor.

Kasım ayında yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri’nde Cumhuriyetçilerin adayı olması kesinleşen Trump, kararı “rezalet” olarak nitelendirdi.

Sonuna kadar savaşmaya devam edeceğini söyleyen Trump, kendisine haksızlık yapıldığını iddia ederek mahkeme sürecini de eleştirdi.

Soruları yanıtlamayan Trump, “Bu iş daha bitmedi” dedi.

Jürinin kararı, Trump'ın Kasım seçimleri öncesinde başkan adaylığının önüne herhangi bir engel koymuyor.

ABD Anayasası'na göre başkan adayı olan kişinin en az 35 yaşında olması, “doğuştan” ABD vatandaşı olması ve en az 14 yıldır ABD'de yaşaması gibi kurallar bulunuyor. Hüküm giymiş adayları engelleyen herhangi bir kural yok. Bir kişi hapiste olsa bile başkanlığa aday olabiliyor.