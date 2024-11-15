Trump, Robert F. Kennedy Jr.'ı Sağlık Bakanı Adayı Gösterdi

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr'ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na (HSS) aday göstereceğini açıkladı.

ABD'nin 47'inci Başkanı seçilen Donald Trump, eski ABD başsavcısı ve senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu ve eski ABD başkanı John F. Kennedy ile senatör Ted Kennedy'nin yeğeni, Robert F. Kennedy Jr'ı Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na aday göstereceğini açıkladı. Trump, aşı karşıtı olarak bilinen Kennedy ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Halk sağlığı konusunda Amerikalılar çok uzun bir süredir aldatma, yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yapan endüstriyel gıda kompleksleri ve ilaç şirketleri tarafından eziliyor. Tüm Amerikalıların güvenliği ve sağlığı, herhangi bir yönetimin en önemli önceliğidir. HSS herkesin bu ülkedeki ezici sağlık krizine katkıda bulunan zararlı kimyasallardan, kirleticilerden, böcek ilaçlarından ve gıda katkı maddelerinden korunmasında büyük bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Amerikan Halk Sağlığı Derneği (APHA) Genel Müdürü, kendisinin ve ekibinin Donald Trump'ın Robert F Kennedy Jr.'ı Sağlık Bakanı olarak atamasına 'kesinlikle karşı çıkacaklarını' belirtti. Açıklamada, "Eğitim, yönetim becerileri, mizaç ya da güven açısından bu iş için yeterli değil. Bu iş için kesinlikle yanlış adam" ifadelerine yer verildi.