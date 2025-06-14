Trump, Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

"BENİM GİBİ İSRAİL-İRAN SAVAŞININ SONA ERMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Putin'in kendisinin doğum gününü kutladığını belirten Trump, telefon görüşmesinde İran'a yönelik konuştuklarını kaydetti. Trump, "Putin de benim gibi İsrail-İran savaşının sona ermesi gerektiğini düşünüyor. Ben de ona, kendi (Ukrayna ile) savaşının sona ermesi gerektiğini söyledim." dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna konusunda çok konuşmadıklarını aktaran Trump, "(Putin) Planlanan esir takaslarını yapıyor, her iki taraftan da çok sayıda esir derhal takas ediliyor." ifadesini kullandı.