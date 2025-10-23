Haberler

Trump, Putin ile Görüşmeyi İptal Etti: 'Bana Doğru Gelmedi'

Trump, Putin ile Görüşmeyi İptal Etti: 'Bana Doğru Gelmedi'
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Budapeşte'de iptal edilen Putin görüşmesine dair, 'Hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi düşünmedim' açıklamasında bulundu. Ayrıca Rusya'nın yaptırımlarına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Budapeşte'de yapılması planlanan ancak iptal edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine ilişkin, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılması beklenirken iptal edilen zirveye ilişkin, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi. Hedeflediğimiz noktaya ulaşabileceğimizi düşünmedim. Bu yüzden iptal ettim, ancak gelecekte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna'nın anlaşamaması nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Trump, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine eklemeleri konusunda, "Artık zamanının geldiğini hissettim, uzun süre bekledim. Bunlar çok ağır yaptırımlar" diye konuştu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Ukrayna'da ele geçirdiklerinin tamamını istediğini' belirterek, "Elindeki bölgelerin tamamını almasını istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD tarafından Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri verip verilmeyeceği ile ilgili de konuşan Trump, "Tomahawk füzelerinin nasıl kullanılacağını öğrenmek en az 6 ay sürer. Bu füzeleri ancak biz kullanabiliriz ve bunu yapmayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
