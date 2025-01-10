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Trump: Putin benimle görüşmek istiyor

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Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ve bu görüşmenin ayarlandığını duyurdu. Ayrıca, Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bir görüşme olasılığı hakkında yorumda bulundu.

DONALD Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ve bu görüşmenin 'ayarlandığını' söyledi.

Donald Trump yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşme arzusunu dile getirdiğini ve tarafların böyle bir toplantıya hazırlandığını söyledi. Aynı zamanda kendisi, Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bir görüşme olasılığı sorulduğunda Trump, bunun daha sonra belirleneceğini söyledi.

Trump: Putin benimle görüşmek istiyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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