Trump: Orta Doğu'da Başarı İçin Şansımız Var
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Orta Doğu'da başarı için tarihi bir şansın bulunduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, " Orta Doğu'da başarı için gerçek bir şansımız var" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da başarı için gerçek bir şansımız var. Hepimiz ilk kez özel bir şey için hazırız. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya