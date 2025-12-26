Abd, Nijerya'da Işid'e Yönelik Hava Saldırıları Düzenledi

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Nijerya'nın kuzeybatısında IŞİD'e yönelik "çok sayıda kusursuz, güçlü ve ölümcül" hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Trump, "Benim liderliğim altında, ülkemiz radikal İslamcı terörizmin gelişmesine asla izin vermeyecektir" dedi.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM),perşembe günü düzenlenen saldırıların, Nijerya'nın Sokoto eyaletinde Nijerya ordusuyla koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı, saldırılara ilişkin olarak bir askeri gemiden füze fırlatıldığını gösteren kısa bir video da paylaştı.

Nijerya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Nijerya'nın ABD dahil uluslararası ortaklarla güvenlik alanında iş birliği içinde olduğunu belirterek, hava saldırılarının "kuzeybatıda terörist hedeflere yönelik hassas operasyonlar" olduğunu kaydetti. Bakanlık, saldırıların belirli bir dine karşı yapılmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece, başkomutan olarak verdiğim talimat doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri Nijerya'nın kuzeybatısında IŞİD teröristlerine karşı güçlü ve ölümcül bir saldırı düzenledi. Bu teröristler, uzun yıllardır hatta yüzyıllardır görülmemiş bir düzeyde, özellikle masum Hristiyanları hedef alarak acımasızca öldürüyordu.

Daha önce bu teröristleri, Hristiyanları katletmeyi durdurmamaları halinde bunun bedelini ağır ödeyecekleri konusunda uyarmıştım. Bu gece o bedel ödendi. Savaş Bakanlığı, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin yapabileceği şekilde çok sayıda kusursuz saldırı gerçekleştirdi.

Benim liderliğim altında, ülkemiz radikal İslamcı terörizmin gelişmesine asla izin vermeyecektir. Ordumuz Tanrı tarafından korunsun ve herkese mutlu Noeller, buna, Hristiyanları katletmeye devam etmeleri halinde sayıları daha da artacak olan ölü teröristler de dahil."

Trump, daha önce kasım ayında ABD ordusuna Nijerya'daki İslamcı militan gruplara karşı harekat hazırlığı yapılması talimatını vermişti. O dönemde olası saldırılara ilişkin detay vermeyen Trump, Nijerya'da Hristiyanlara yönelik soykırım iddialarını da gündeme getirmişti.

ABD, geçen hafta da Suriye'de IŞİD hedeflerine yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), savaş uçakları, helikopterler ve topçu birliklerinin 70'ten fazla hedefi vurduğunu açıklamıştı.