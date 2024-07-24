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Trump, Netanyahu ile Florida'da görüşecek

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ABD Başkan adayı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida'da bir araya geleceğini açıkladı. Trump, ölümcül savaşların ve şiddetli çatışmaların sona ermesi gerektiğini belirterek, Kamala Harris'in bunu durdurabilecek kapasitede olmadığını söyledi.

ABD Başkan adayı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida'da görüşeceğini belirterek, "Ölümcül savaşlar ve şiddetli çatışmalar sona ermelidir. Milyonlarca insan ölüyor ve Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durdurabilecek kapasitede değil" dedi.

ABD Başkan adayı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Florida'daki Mar-a-Lago'da 26 Temmuz'da bir araya geleceğini açıkladı. Trump, "Bibi Netanyahu'yu Palm Beach, Florida'daki Mar-a-Lago'da ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. İlk dönemimde bölgede barış ve istikrar sağladık, hatta tarihi İbrahim Anlaşmasını imzaladık. Bunu yine yapacağız. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Zelenski ve diğer dünya liderleriyle yaptığım görüşmelerde de ifade ettiğim gibi, güç yoluyla barış gündemim dünyaya bu korkunç, ölümcül savaşların ve şiddetli çatışmaların sona ermesi gerektiğini gösterecektir. Milyonlarca insan ölüyor ve Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durdurabilecek kapasitede değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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